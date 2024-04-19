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عناوين الصحف ليوم الجمعة 19 نيسان 2024

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الأخبار: الغرب - إيران: عودة «الضغوط القصوى»

نزوح إضافي من مستعمرات الشمال والمقاومة تضرب بقوة أكبر | اسرائيل: حزب الله يصعد لدعم المفاوض الفلسطيني
السعودية تناور: ابتعاد عن فرنجية وانفتاح على باسيل

 

 

 


النهار: باريس تدفع أوروبا إلى دعم الجيش والتصدي لملف النازحين في لبنان

 

 

 

 

 

الجمهورية: "الحزب" لـ "الخماسية": حوار فتوافق فإنتخاب
فرنجية: ترشيحي لا يعطل إنتخابات الرئاسة

 

 

 

 

البناء: كما قال الخامنئي: «إسرائيل» سوف تعاقب وتندم على جريمتها… الندم يعمّ الكيان تسريبات في تل أبيب عن مقايضة عدم الردّ على إيران بهجوم رفح وواشنطن تنفي الفيتو الأميركيّ على قرار «فلسطين دولة كاملة العضوية» يفضح كذبة حل الدولتين

 

 

 

 

نداء الوطن: ماكرون يبحث اليوم مع ميقاتي وجوزاف عون في تحضير الجيش جنوباً
بوتين يُحذّر نتنياهو من الحرب على لبنان وإجلاء قادة "الحرس" و"الحزب" من سوريا

 

 

 

 

اللواء: عِقَد تواجه «اندفاعة الخماسية».. وباسيل يطالب بـضمانات خطية للمشاركة بالحوار
الوضع المالي بين ماكرون وميقاتي اليوم وحاجات الجيش مع عون.. واحتدام الضربات في الجنوب

 

 

 

 


l'orient le jour: Israël a lancé une attaque contre l'Iran, rapporte ABC News

 

 

 

 

عناوين الصحف العربية

الأنباء الكويتية: من يغامر بطرح اسم مرشح رئاسي مقبول من الجميع بعد اتساع الرفض من «الجانب المتضرر»؟
«الخماسية»: توافق على إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفصله عن «الجنوب»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: معادلة غربية جديدة: عزل إيران مقابل امتناع إسرائيل عن الرد
الاتحاد الأوروبي و«مجموعة السبع» يسعيان لتفكيك قنبلة التصعيد من خلال جهود دبلوماسية ووعود

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