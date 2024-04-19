أسرار الصحف ليوم الجمعة 19 نيسان 2024

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تستعيد مصادر دبلوماسية الدراسة المنشورة في مجلة الفورين أفيرز مطلع التسعينيات للدبلوماسي الأميركي مارتن إنديك عن إيران والتي يبشر فيها بصعود إيراني مطلع القرن الحادي والعشرين يشبه صعود ألمانيا مطلع القرن العشرين، وبالرغم من محاولة انديك استخدام استنتاجه حول صعود إيران ببناء دولة مستقلة مقتدرة في قلب آسيا تماماً، كما ألمانيا في قلب أوروبا للتحدّث عن فاشية إسلامية، فإن ما ورد في دراساته يبقى دليلاً على الغرب الذي تعامل برعونة مع إيران بدلاً من الانفتاح والاحتواء يدفع اليوم ثمن محاولة تطويع وإخضاع إيران، وقد خرج العملاق من القمقم وبات من المستحيل ضبطه وإعادته إليه.

خفايا

قول مصادر إعلامية أميركية إن ادارة الرئيس جو بايدن لا تستطيع قبول معادلة المقايضة التي يعرضها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بين معركة رفح والرد على الرد الإيراني. ففي الحالتين تعتقد واشنطن أن أميركا و»إسرائيل» سوف تخسران الكثير. ففي معركة رفح سوف تعود صورة «إسرائيل» كمجرم حرب تُحرج أميركا وكل حكومات الغرب التي وقفت معها في مواجهة إيران. وفي الرد على إيران سوف تورّط أميركا ودول الغرب في مواجهة أصعب من مواجهة روسيا في حرب أوكرانيا التي قرّر الغرب تفادي الانزلاق إليها مباشرة، ويريد نتنياهو أخذه إلى ما هو أصعب منها.





اللواء: أسرار

همس

بدت زيارة موفد رئاسي غربي إلى الولايات المتحدة، واجتماعه مع زميل له في إطار «المهمة حول لبنان» كأنها بلا مردود وشكل من أشكال العلاقات العامة الدبلوماسية.

غمز

لم يتبدل موقف دولة معنية من عدم الحماس، لمرشح ينتمي الى «محور ما» في ظل الدعوة الى «مرشح حيادي توافقي».

لغز

ما تزال شبهات تدور حول جريمة «اغتيال جنائية» لجهة حجم المعلومات التي سربت حولها، والفوضى التي تحكم معطيات وقوعها!

نداء الوطن: خفايا

يواظب رئيس تيار سياسي بارز على توجيه الرسائل الإيجابية عبر أصدقاء مشتركين، إلى مسؤولين في دولة خليجية من باب ترتيب العلاقة.

يلاحظ ابتعاد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية عن المشاكسة الإعلامية منذ فترة ومن دون معرفة الأسباب.

لوحظ أن إحدى الوزارات باتت تتوسع في اعطاء رخص استصلاح الاراضي مما يشكل غطاء لاستثمار مقالع ومحافر رمول وأتربة بصورة مخالفة للقانون.