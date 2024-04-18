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لا صورة سياسية تعلو اليوم فوق صورة السفير السعودي مشاركاً في زيارة سفراء اللجنة الخماسية للبياضة

18
APRIL
2024
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مقدمة نشرة الـOTV:

محلياً، لا صورة سياسية تعلو اليوم فوق صورة السفير السعودي وليد البخاري مشاركاً في زيارة سفراء اللجنة الخماسية للبياضة، بعدما تغيَّب عن لقاء بنشعي أمس بسبب ما وُصف بالوعكة الصحية العابرة.
غير ان المسار الإيجابي بين التيار الوطني الحر والمملكة العربية السعودية وسفارتها في بيروت لم يكن وليدَ اليوم ولا الأمس، بل هو خط متواصل عبَّر عن نفسه في اكثر من محطة، ابرزها مشاركة النائب جبران باسيل في الاحتفال باليوم الوطني السعودي. كما أن موقف التيار المرتبط بمصلحة لبنان حصراً، وعدم ارتباطه بأي محور، يعزز موقعه في التواصل مع كل الدول الشقيقة والصديقة، ولاسيما العربية.
وفي المواقف، كان تأكيد خلال اللقاء من قبل رئيس التيار، وفق معلومات ال او.تي.في، على محورية التوافق في انتاج الرئيس، وكذلك الإيجابية تجاه الحوار، شرط أن يؤدي الى الغاية المنشودة، وان يقترن بضمانات تحول دون انحرافه في اتجاهات أخرى. والأهم، أن تتمحور مواصفات الرئيس حول الاصلاح ونية بناء الدولة، وعندها تصبح الأسماء تفصيلية. كما أن تأكيد المصلحة اللبنانية في وقف الحرب في الجنوب لإجهاض مخططات العدو الإسرائيلي، كان حاضراً بقوة في اللقاء، خاصة ان هذا الأمر يساعد في انجاز الانتخابات.
سفراء الخماسية انتقلوا الى الضاحية، حيث استمعوا الى تمسك رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بحوار بإدارة الرئيس نبيه بري وبدون شروط.
وفي الموازاة، كان سليمان فرنجية يحط في بكركي، التي قاطع تيار المردة الاجتماعات المرتبطة بالوثيقة المسيحية التي تطرحها. وفي ملف الرئاسة، جدد فرنجية التمسك بترشيحه، لكنه تفاجئ بحضور السفير السعودي الى البياضة، مسارعاً الى الرد على سؤال صحافي بالقول: إنها علامة جيدة، وأضاف: بالأمس لم يحضر الاجتماع معنا بعذر مرضي وهذا حقّه، لكن بيتنا دائمًا مفتوح وخاصة للسعودية.

 

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