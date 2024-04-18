"المقاومة الاسلامية" استهدفت ٣ مبان يستخدمها جنود ‏العدو في مستعمرتي يرؤون والمنارة

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أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدونا عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود العدو في مستعمرة يرؤون (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة”.
وفي بيان آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية” ، ان مجاهديها "استهدفواعند الساعة (6:23) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.