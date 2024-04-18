"المقاومة الاسلامية" استهدفت ٣ مبان يستخدمها جنود ‏العدو في مستعمرتي يرؤون والمنارة

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أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مجاهدونا عند الساعة (6:20) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستعمرة يرؤون ‏(قرية صلحا اللبنانية المحتلة)‏‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً ‏مباشرة”.

وفي بيان آخر، أعلنت "المقاومة الإسلامية” ، ان مجاهديها "استهدفواعند الساعة (6:23) من بعد ظهر يوم الخميس 18-4-2024 مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة المنارة‏‎ ‎بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏