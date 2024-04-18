اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف الإسكان ووزارة العمل

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المركزية- التقى وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه وفد من المصرف، واطّلع منه على الخطط والجهود التي يقوم بها لدعم اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.



وتم خلال اللقاء، الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الإسكان، والعمل على زيادة قيمة "شهادة الإيداع الخاصة بالعمال الأجانب" المودَعة لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في مجال السكن والترميم والبناء.

وأثنى بيرم على نشاط مصرف الإسكان وجهوده المبذولة "بما يصبّ في مساندة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".