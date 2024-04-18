شريم: هل نخرج كلنا كلبنانيين من الحسابات الضيقة ام سنبقى كلنا اسرى الشعارات الفارغة والحقد الاعمى؟

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كتبت الوزيرة السابقة غادة شريم عبر صفحتها:

تسعى القوات اللبنانية بكل ما اوتيت من وسائل الى انكار الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه بعد الثورة السورية حيث شجعت النزوح بطريقة غير مسبوقة على اعتبار ان النظام السوري سيسقط خلال اسابيع او اشهر وبالتالي سيعود النازحون الى ديارهم وقعت القوات يومها في الحسابات الضيقة والتمريك على الطرف الاخر، لذا وبدل ان تقوم بدعم طرح التيار الوطني الحر بانشاء مخيمات في المنطقة الفاصلة بين لبنان وسوريا دعمت وبقوة كل من خون رئيسه واتهمه بالعنصرية وحتى ان وجوه قواتية بارزة وقعت على العريضة التي اتهمت الوزير باسيل بالعنصرية اليوم وقعت الواقعة وبتنا امام واقع اليم ، فهل نخرج كلنا كلبنانيين من الحسابات الضيقة ونسعى متحدين الى وضع مشروع متماسك مع خريطة طريق واضحة تمكننا من الوصول الى اعادة النازحين الى ديارهم قبل فوات الاوان ؟ ام سنبقى كلنا اسرى الشعارات الفارغةوالحقد الاعمى وخصوصا قصر النظر الذي يقضي علينا رويدا رويدا ؟