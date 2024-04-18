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دار الفتوى في البقاع: على المخيمات وأهلها أن يلتزموا القوانين وعلى الأجهزة عدم التسامح مع المجرمين

18
APRIL
2024
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أصدرت دار الفتوى في البقاع البيان التالي: متابعة لما يصدر عن سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ومجلس المفتين والمجلس الشرعي الأعلى كانت وما زالت صمام أمان للوطن والمواطن وستكون دائما إلى جانب مؤسسات الدولة الإدارية والقضائية والأمنية والعسكرية ولذلك كانت المطالبة للسادة الأمنيين عدم التساهل في محاسبة المجرمين ومن يساندهم ومن يأويهم من أي بيئة كانوا.
واضاف البيان: اتطلاقاً من هذه المبادئ كان الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم التسامح مع المجرمين ومن آواهم في مخيمات البقاع وأن لا يؤخذ البريء بسبب جرم من أساء
ولذلك نثني على الإجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية على عملهم الدؤوب لاستقرار الوطن والمواطن ومن هم ضيوف على الوطن وأهله.

وعلى المخيمات وأهلها أن يلتزموا بالقوانين وأن يكونوا جزءا من أمن لبنان واستقراره وألا يسمحوا لأحد أن يجعلهم جسراً لفتنة أو مخالفة للقانون والأعراف والمبادئء التي تحمي وطننا ومن يسكن فيه.

آن الأوان ليعود كل غائب إلى وطنه عودة آمنة.
آن الأوان لتكون سماؤنا غير مستباحة وأن تكون أرضنا مرتاحة.
آن الأوان ليأمن جنوبنا وتأمن فلسطين بأهلها وأن لا يكون للمحتل مكان في أرضنا العربية والإسلامية.

سائلين المولى عز وجل أن يرزق بلدنا لبنان وسائر البلاد الأمن والأمان.

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