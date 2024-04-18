"22 حاسوبًا محمولاً" سرقا من داخل مدرسة!

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 15-04-2024، أقدم مجهولون على الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى إحدى المدارس في بلدة حوش الحريمة-البقاع، وسرقوا من داخلها 22 حاسوبًا محمولاً (Laptop)، وفرّوا إلى جهة مجهولة".



وتابع البلاغ، "الى الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية منفّذي عملية السرقة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات وبسرعة قياسية، إلى تحديد هوية الفاعلَيْن، وهما:

ع. ش. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

ع. د. (من مواليد عام ٢٠٠٣، مكتوم القيد)".

واضاف، "بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة وفي خلال ساعات من توقيفهما في بلدة حوش الحريمة".



واوضح البلاغ، انه "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بتنفيذ عملية السرقة من داخل المدرسة المذكورة، وأنهما قاما بنقل المسروقات وتخبئتها داخل محل معد لتصليح السيّارات".



واشار، الى انهما "يعملان فيه في المحلة عينها".



واستكمل، "على الأثر، توجّهت إحدى دوريات شعبة المعلومات إلى المكان المشار إليه، وبتفتيشه،ضبطت في داخله المسروقات موضّبة بأكياس طحين ومخبّأة داخل إطارات سيارات".



وختم البلاغ: "أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".