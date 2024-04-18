جبهة الجنوب تشتدّ ضراوة.. ليل "ساخن" والردّ جاء فجراً

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اشتدت السخونة في الجبهة الجنوبية ليلاً حيث استهدف الجيش الاسرائييلي بأكثر من 70 قذيفة مدفعية وفوسفورية الحي الجنوبي لمدينة الخيام وشنّ 6 غارات جوية.

فيما كثف الطيران الاستطلاعي المعادي من تحليقه ليلا وحتى ساعات الصباح الاولى فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي واطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وشهدت فجرًا اطراف قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب اطلاق نار من موقع العدو في بركة ريشة و من المواقع المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

وردّ "حزب الله"، فجر اليوم مستهدفاً قوة عسكرية اسرائيلية.

واعلن في بيان أنه "استهدف عند الساعة 12:05 من فجر يوم الخميس 18-4-2024، قوة للعدو الإسرائيلي اثناء محاولتها سحب الآلية العسكرية التي تم استهدافها بالأمس في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وأوقع فيها إصابات مؤكدة".