أكثرية لتمديد «البلديات»؟

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في معلومات مؤكدة لـ"الديار"، ان خطوط التواصل مفتوحة بين بري وجنبلاط وباسيل بلديا وليس رئاسيا عبر النائب غسان عطالله مع جنبلاط وفرح بري مع رئيس المجلس، واسفر هذا التواصل عن توافق ثلاثي على تاجيل الانتخابات البلدية في الجلسة التشريعية في 25 نيسان وسيؤمن نواب التيار النصاب القانوني للجلسة، واكدت هذه القوى، ان الاتصالات الاخيرة ليس لها علاقة بالملف الرئاسي، فباسيل على موقفه برفض سليمان فرنجية ولن يتراجع وهذا ما ابلغه لحلفاء له في الجبل خلال اللقاءات الاخيرة بينهما، كما ان مواقف باسيل الاخيرة بشان جبهة الجنوب وارسال برقية الى مجلس الامن تتضمن دعوة لفصل ازمة غزة عن جنوب لبنان لم تلاق الارتياح مطلقا لدى الثنائي الشيعي بل طرحت المزيد من علامات الاستفهام و الشكوك حول مواقف باسيل الذي لم يتجاوب ايضا مع الجهود التي بذلت لحضور وزرائه اللقاء التشاوري في السراي الحكومية برئاسة ميقاتي في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد بل رفع من اعتراضاته على ميقاتي شخصيا.

وفي المعلومات، ان العلاقة بين الثلاثي، بري وباسيل وحزب الله ستبقى على القطعة كما حصل في انتخابات نقابة المهندسين، مع تقدير الثنائي الشيعي لموقف التيار الوطني في اجتماعات لجنة وثيقة بكركي والدفاع عن سلاح المقاومة.