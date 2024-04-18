سفير مصر لـ "الديار": فرنجية لا يزال متمسكًا بترشيحه ويعتبر أن لديه فرصًا!

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أكد سفير مصر علاء موسى في اتصال مع "الديار" أن "اجواء اللقاءات كانت صريحة وايجابية، موضحا ان اللقاء مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يأت كون فرنجية مرشحا انما تم الاجتماع به كزعيم كتلة سياسية وحزب اساسي".

وردا على سؤال عن مدى استعداد فرنجية للانسحاب، لفت موسى الى ان ما سمعته الخماسية في بنشعي لم يكن جديدا بل معروفا وهو ان «فرنجية لا يزال متمسكا بترشيحه وهو يعتبر ان لديه فرصا»، وهو «اي فرنجية يعتبر انه المرشح الوحيد الرسمي اذ لا يتقدمه احد» في اشارة الى ان جهاد ازعور لم يعد موجودا كمرشح رئاسي.

كما اكد السفير المصري ان فرنجية ابدى دعمه لمبادرة بري وهو لا يمانع الحوار.