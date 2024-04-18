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“تهديد اسرئيلي بضربة صادمة ومفاجئة في لبنان”؟!

18
APRIL
2024
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طرأت امس تطورات ميدانية بارزة في ضوء الاحتدام الاقليمي، واصرار اسرائيل على الرد على ايران وفق مواقع عبرية واميركية، فقد ذكرت مصادر أميركية لـ”أكسيوس”: لسنا متأكدين من حجم وتوقيت الهجوم الفعلي لإسرائيل على إيران، في المقابل تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “تهديد اسرئيلي بضربة صادمة ومفاجئة في لبنان”، فرضت اسرائيل حظرا على التجمعات من 0 إلى 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان في الأماكن غير المحمية. وكان لافتا، تحذير السفارة التركية لرعايا بلادها في لبنان من عدم التوجه الى الجنوب والبقاع، واتخاذ الاحتياطات الضرورية بحسب ما جاء في "النهار".

وقد استهدفت مسيرة إسرائيلية بثلاثة صواريخ مبنى يضم كاراجات ضمن حي سكني في بلدة إيعات المجاورة لمدينة بعلبك. ومساء نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على الخيام، بعد تعرض منطقة الضهيرة وأطراف علما الشعب ويارين ومروحين لقصف مدفعي عنيف، ترافق مع تحليق للطيران الاستطلاعي والمسير في الاجواء. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت بلدة عيتا الشعب، كما تعرضت اطراف علما الشعب والضهيرة لقصف مدفعي فوسفوري، ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي 3 غارات متتالية استهدفت منطقة حامول في الناقورة وبلدتي طير حرفا ويارين – قضاء صور ، مطلقا عددا من الصواريخ. وقد افيد ان الغارة استهدفت منزلاً مؤلفاً من طبقتين يعود لآل السيد وتم تدميره بالكامل. واستهدفت دبابة ميركافا أحد المنازل بشكل مباشر في الضهيرة التحتا قرب الساحة. كما قام الجيش الاسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الداخل المحتل باتجاه علما الشعب، الضهيرة والبستان في القطاع الغربي.

من جانبه، أعلن “حزب الله” في بيان استهداف آلية عسكرية اسرائيلية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. كما “استهدف ‏ وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة”. واعلن انه و”رداً على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية، شن الحزب بعد الظهر هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري” وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح”. وقد اعلن الإسعاف الإسرائيلي عن 5 إصابات في سقوط صاروخ على مبنى في الجليل الغربي في شمال إسرائيل”. لاحقا، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “ارتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ في بلدة عرب العرامشة في الجليل إلى 14 من بينهم 4 في حالة خطيرة”. واستهدف الحزب “تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية”، كما استهدف “الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية”.

واشارت الوكالة الوطنية مساء الى ان المناطق الجنوبية لا سيما منطقة صور، تشهد عملية تشويش اسرائيلية على اجهزة gps وعلى القنوات التلفزيونية والفضائية والاتصالات الخلوية. كما تشهد اجواء صور والقرى المحيطة تحليقا مكثفا للطيران المعادي الاستطلاعي والمسير.

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