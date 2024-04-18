الوطن السورية: مطارنة الروم الكاثوليك في لبنان: لإعادة النازحين السوريين بشكل كريم ودعمهم لإبقائهم في وطنهم

A + A -

الوطن السورية: في الوقت الذي عاد فيه نازحون سوريون على متن مركب إلى الشواطئ اللبنانية بعد رفض السلطات القبرصية دخولهم إلى أراضيها، دعا مطارنة الروم الكاثوليك في لبنان أمس، المجتمع الدوليّ لإيجاد حلّ لأزمة هؤلاء النازحين وتأمين عودتهم بشكل كريم إلى وطنهم.

وخلال الاجتماع الشهريّ للمطارنة الذي ترأسه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك في لبنان يوسف العبسي، شدد المطارنة على «ضرورة توحيد الصفّ الداخلي من أجل حثّ المجتمع الدوليّ لإيجاد حلّ لأزمة النازحين السوريّين التي لا يمكن للبنان أن يتحمّلها أو يتحمّل نتائجها بشكل تضمن كرامتهم وتجنّب لبنان الوقوع في المحظور الذي بدأت تظهر معالمه»، داعين المجتمع الدولي للعمل على إعادتهم إلى المناطق الآمنة في وطنهم ودعمهم للبقاء فيه.

وعاد ملف النازحين السوريين الموجودين في لبنان للتداول وبشكل كبير بين المسؤولين اللبنانيين وذلك على خلفية تصاعد الأحداث مؤخراً المتعلقة بهؤلاء النازحين.