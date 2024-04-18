أسرار الصحف ليوم الخميس 18 نيسان 2024

A + A -

الأخبار: علم وخبر

متهم بقتل سليمان محكوم بالإعدام

تبيّن أن أحد السوريين المتهمين بالمشاركة في خطف مسؤول القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان وقتله لم يتم تسليمه إلى لبنان كونه محكوماً بالإعدام غيابياً بسبب جرائم ارتكبها في سوريا.

قوى الأمن تجبر العسكريين على الـ «نودلز»!



تجبر إدارة تعاونية قوى الأمن الداخلي منذ أيام العسكريين على شراء 6 علب من نوعية محدّدة من الـ«نودلز»، تحت طائلة منعهم من التبضّع. وبعد التدقيق، تبيّن أن إدارة التعاونية التي أُنشئت لتموين ضباط وأفراد الشرطة والأمن العام وعائلاتهم بأسعار أقل من السوق، تريد تصريف الكمية قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها في حزيران.

بيروت في زمن الشحّ

أظهرت مراجعة قام بها مُتابعون للشؤون البيروتيّة شحّ المساعدات التي قدّمها سياسيّون إلى أبناء العاصمة خلال فترة شهر رمضان، مقارنةً مع السنوات السابقة، وأشاروا إلى أنّ المساعدات العينيّة أتت بمعظمها من الجمعيّات الاجتماعية، فيما مساعدات السياسيين كانت أقل باستثناء ما قدّمه رئيس «جمعية بيروت بخير» الوزير السابق محمد شقير.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسيّ عربيّ إن الأردن لن يستطيع السماح للطائرات الإسرائيلية في أجوائه إذا قرّرت تل أبيب استهداف إيران، وإن العراق سوف ينشر دفاعات جويّة متطوّرة لتعقيد عبور طيران جيش الاحتلال في أجوائه. والتعقيد الأردني يرتبط باتفاقيّة السلام، بحيث إن تجاوز الرفض الأردنيّ يُحرج الأردن لجهة المطالبات بإلغاء الاتفاقيّة. وقال المصدر إن إغلاق الأجواء الأردنيّة ليس مجرد تفصيل في اتخاذ قرار الردّ، خصوصاً أن أذربيجان أبلغت أنها لن تسمح باستخدام قواعدها الجويّة من الطائرات الإسرائيليّة





خفايا

توقفت مصادر عسكرية أمام ما تظهره تجربة حزب الله في جبهة الجنوب مقارنة بأداء جيش محترف هو جيش الاحتلال من تفوّق استراتيجيّ ومهارة تكتيكيّة لا يمكن تفسيرها بالروح المعنويّة والاستشهاديّة التي طالما اعتبرت عنصر التفوّق الرئيسيّ لحزب الله. وعلى الصعيد الاستراتيجيّ يبدو حزب الله كمقاومة يخوض حرباً نظاميّة كاملة المواصفات مع أحد أقوى جيوش العالم. والحزب خلال ستة شهور هو مَن يقود تطوّر الجبهة في تحديد عرض مساحة الاشتباك وعمقها ونوعيّة النيران ومستواها. وتكتيكياً يظهر الحزب إبداعات ومهارات غير تقليدية مثل عمليّة أمس، المركبة بينما يبدو جيش الاحتلال يستنسخ طرقه التقليديّة.



اللواء: أسرار

همس

تختلف تقديرات الدبلوماسيِّين العاملين على الخط الرئاسي، حول حجم الترابط بين إنجاز الاستحقاق وهدنة غزة المفتوحة على وقف نار مستدام..





غمز

غلب على مشاركة سفيرة دولة كبرى، خلال اللقاء مع قطب سياسي، ومرشح رئاسي طابع الإنصات، والإقلال من الكلام..

لغز

تردَّدت معلومات عن تردِّي مداخيل المالية مع التصعيد الحاصل بعد طوفان الأقصى، وارتداداته اللبنانية، مما جعل المصرف المركزي يقدِّم مساهمات لتأمين سير المرافق العامة والرواتب!



نداء الوطن: خفايا

توقّع مصدر إداري أن تواجه إدارة بارزة أزمة مالية تمنعها من دفع أجور العاملين لديها في غضون أربعة أشهر بسبب توقفها عن العمل وعدم تحقيقها إيرادات كبيرة، في ظل استمرار سياسة الهدر التي استنفدت حساباتها بالدولار.

يتردّد أنّ بياناً رسمياً كان يُنتظر صدوره ويتبنّى حق إيران بالدفاع عن النفس، لكن جرى التراجع عنه في اللحظة الأخيرة.

توقّفت خدمة الديليفري لدى أغلبية المحال ومطاعم الوجبات السريعة في جبيل والبترون في الأيام الماضية، بسبب تخوّف السوريين أو بسبب عدم تسجيلهم قانونياً كعمّال من قبل أصحاب العمل، ما يدلّ على سيطرة السوريين على ميدان العمل هذا.