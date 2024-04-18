عناوين الصحف ليوم الخميس 18 نيسان 2024

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الأخبار: إسرائيل - إيران: دوّامة الردّ «المؤجّل»

المقاومة تتجاوز منظومة الانذار وتصيب

العدو في الشمال: أيام صعبة

نداء الوطن: تل أبيب توعّدت بـ"ردٍّ من نوع مختلف" على "الإرهاب الإيراني"

"الحزب" يصطاد 14 جندياً ويُخيّر الإسرائيليين: الرحيل أو الهزيمة



اللواء: فرنجية يخضع لإمتحان السفراء: تمسُّك بدور حزب الله ولا انسحاب لمرشح ثالث

الاحتلال يعترف بـ6 إصابات خطيرة بهجوم مركَّب على العرامشة ويردّ بالبقاع



البناء: الغرب المنافق يهرع لنصرة الكيان مكرّراً ما بعد الطوفان… لكنه ينصح بعدم الردّ / نتنياهو ومجلس الحرب يفشلان للمرة التاسعة باتخاذ قرار الردّ بعد تحذيرات إيران / حزب الله يُقدّم مثال التفوق التكتيكيّ في عرب العرامشة… بعد التفوّق الاستراتيجيّ /

النهار: ميقاتي يستنجد بماكرون: الجنوب والنازحون

الجمهورية: إدارة التعطيل تكسر حوار "الخماسية"

إيران وإسرائيل والعواصم السنية



l'orient le jour: Derrière l’escalade du Hezbollah, un message à Israël : cette fois-ci, l’Iran ne sera pas seul

عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: «الخماسية» الناشطة تنتظر حلحلة فرنجية و«الحزب» يربطها باتفاق على اسم

لائحة قصيرة من المرشحين الرئاسيين والانتخابات بعد 15 مايو وتحذير غربي من نقل حرب نتنياهو من رفح إلى لبنان

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تبحث خيارات ضربات «باردة وموجعة» لإيران

أي مواجهة قد تهدد الأردن ونصائح بـ«عدم تنفيذ رغبات السنوار»

الوطن السورية: أكدوا الحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدانهم وبين سورية … الرئيس الأسد يتلقّى برقيات تهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بذكرى عيد الجلاء