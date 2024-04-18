بري والسفيرة الأميركية... وضرورة وضع لائحة قصيرة من أسماء مرشحي الخيار الثالث

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الأنباء الكويتية: كشفت معلومات لـ «الأنباء» أن السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي التقت الرئيس نبيه بري في عين التينة قبل أيام، ناقشت معه الملف الرئاسي، «وضرورة وضع لائحة قصيرة من أسماء مرشحي الخيار الثالث».

في المقابل، استمعت جونسون من نائب التقاها في مقرها بالسفارة الأميركية في عوكر، «إلى ضرورة وضع مهل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وإخطار الأفرقاء اللبنانيين بها».

وإذ نقلنائب عن السفيرة الأميركية تأييدها الاقتراح، أشار إلى تقصيرها المهلة المقترحة من نهاية أيار مايو المقبل إلى 15 منه. وقال إن السفيرة الأميركية سألت في الجلسة عن اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وكان الرد: «فلننته بداية من الاستحقاق الرئاسي».

وهنا ذكرت السفيرة بالوقت الطويل الذي استغرقه تأليف الحكومات السابقة، والذي ناهز السنة كمعدل عام. وطالبت بتسريع الإيقاع من أجل منح البلد فرصة للتعافي وانطلاق عمل المؤسسات.

كذلك علمت «الأنباء» أن السفير البابوي باولو بورجيا كرر أمام نائب زاره في مقر السفارة بحريصا، «أن الفاتيكان لا يطرح أسماء للرئاسة ولن يفعل، بل يدرس أسماء مقترحة من قبل الأفرقاء، ويساعد على تأمين مساحات التلاقي بين اللبنانيين».

وتردد أن مجموعة من النواب في صدد التحضير لزيارة الفاتيكان، في محاولة لدفعه إلى الطلب من القيادات المسيحية اللبنانية خفض سقوفها، وتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.