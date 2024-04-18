A + A -

الأنباء الكويتية: في جولات «الخماسية» أمس، زيارة المرشح سليمان فرنجية في بنشعي (قضاء زغرتا بشمال لبنان). وفي معلومات خاصة ان أركان «الخماسية» تعمدوا لقاء فرنجية قبل «كتلة الوفاء للمقاومة» الخاصة بـ «حزب الله». وألمحوا إلى انتظارهم «تسهيل رئيس تيار المردة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

وفي سياق المشاورات، تحدث مصدر مطلع عن تفادي الرئيس نبيه بري طرح اسم مرشح جدي أساسي للرئاسة، «كي لا يفسر الأمر كتدخل في شأن يعود إلى المسيحيين، رغم كون موقع رئيس الجمهورية وطنيا وشاملا للجميع».

وذكر المصدر أن «حزب الله» مستمر في العلن على تشدده بالتمسك بمرشح «الثنائي» رئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ولن يفتح كوة تؤدي إلى حلحلة، قبل التأكد من اتفاق بقية الأطراف على اسم معين، يكون أساسيا ضمن لائحة قصيرة.