حمدان والداوود حيوا القصف الاستراتيجي الإيراني في فلسطين المحتلة

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون نائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي الرفيق طارق الداوود في مقر المرابطون.

بعد اللقاء، أصدر المجتمعون البيان التالي:

توجه المجتمعون بالتحية إلى المقاومة الفلسطينية، على أرض غزة هاشم والضفة وكل فلسطين، وحيوا القصف الاستراتيجي الإيراني، للمواقع العسكرية لجيش المجرمين اليهود في فلسطين المحتلة.

دعى المجتمعون جميع القوى الوطنية على امتداد الأمة وكل أحرار العالم، بدعم صمود أهلنا الفلسطينيين، وفضح جرائم الإبادة الجماعية، التي يقوم بها المجرمين الصهاينة الاسرائيليين، بإدارة الولايات المتحدة الأميركية.