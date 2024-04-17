خاص - هذا ما يجمع جعجع والجميّل!

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خاص tayyar.org -

عُلم أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أوفد النائب غسان حاصباني الى لقاء حصل في اليومين الأخيرين مع رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في سياق عمل الطرفين على ترطيب العلاقة بينهما.

ويعتبر الجميل أن إعادة الحرارة الى العلاقة مع القوات اللبنانية مردّه عودة الأخيرة الى الموقف المتشدد بعدما رفعت أخيرا "شعار المواجهة لتحرير البلد" إثر مأساة باسكال سليمان، وأن التعثّر في هذه العلاقة فرضه اتفاق معراب مع التيار الوطني الحر.

أما جعجع فيبحث عن خيارات جديدة بعدما وضعه خطابه في صدام مع أكثر من مكوّن، كما حصل في تدهور علاقته مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك بعدما لمس ابتعادا أميركيا وسعوديا.