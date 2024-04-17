طيران الشرق الأوسط تعدل موعد اقلاع رحلاتها الى دبي

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اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط في بيان انه” بسبب استمرار تعليق العمليات في مطار دبي الدولي نتيجة التحديات التشغيلية التي خلفتها العاصفة الجوية ، تعديل موعد اقلاع رحلتها اليوم الى دبي ME430/431 المجدولة للاقلاع عند الساعة التاسعة ليلا الى يوم غد 18 نيسان 2024 عند تحت رقم ME1430/1431 وفق التوقيت التالي:

من بيروت إلى الرحلة الإقلاع الوصول إلى بيروت من الرحلة لإقلاع الوصول

دبي ME1430 08:25 12:40 دبي ME1431 13:40 16:00

* الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

أما بالنسبة لرحلة ME428/429 التي كانت مجدولة للاقلاع عند الساعة 4:25 بعد الظهر اليوم، فقد تم تأجيلها الى يوم الغد 18 نيسان 2024 حيت سيتم تسييرها تحت رقم ME1426/1427 حيث سيتم ايلاغ الركاب بموعد الاقلاع غدا صباحا فور الحصول على الاذونات اللازمة من مطار دبي الدولي”.