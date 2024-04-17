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اجتماع في وزارة الزراعة ضم لحود ورئيسة الفرع السابع لكلية الزراعة الفائزة في انتخابات نقابة المهندسين

17
APRIL
2024
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استقبل المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود في مكتبه في وزارة الزراعة رئيسة قسم تنسيق الحدائق في كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية الدكتورة فكتوريا دواليبي الفائزة في انتخابات نقابة المهندسين لرئاسة الفرع السابع – فرع المهندسين الزراعيين والمهن الأخرى، في حضور عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفسور نادين ناصيف.

وقدم لحود خلال اللقاء التهاني لكلية الزراعة بفوز الدكتورة دواليبي ووجه تحية الى النقيب الجديد للمهندسين المهندس فادي حنا وللفائزين في انتخابات النقابة، متمنيًا لهم “النجاح والتوفيق في مهامهم. وأكّد لحود على أهمّية دور المهندس الزراعي في تنمية وتطوير القطاع الزراعي”.

وجرت مناقشة سبل التنسيق و تعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والفرع السابع في نقابة المهندسين وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية والجامعات الأخرى على مختلف الأصعدة في القطاع الزراعي.

وخلال الاجتماع، اتصل لحود بالرئيس السابق للفرع السابع المهندس علي درويش وشكره على جهوده خلال السنوات الثلاث الماضية، كذلك اتصل بالرئيسة السابقة للفرع الدكتورة ميشلين وهبه زوجة الشهيد باسكال سليمان وقدّم لها التعازي وأشاد ب”جهودها وتعاونها المثمر مع وزارة الزراعة ومعه ومع القطاع الزراعي خلال ترؤسها الفرع السابع في نقابة المهندسين لدورتين متتاليتين على مدى سبع سنوات من العام 2014 حتى العام 2021″.

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