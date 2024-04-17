اعتصام في ساحة النجمة والقناية في صيدا رفضا لقرار منع الدراجات النارية

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نفذ عدد من المواطنين اعتصاما عند ساحة النجمة في صيدا تحت عنوان "رفضا للظلم وقطع الارزاق" احتجاجا على قرار منع الدراجات النارية في صيدا ورفضا لهذا القرار حيث عمدوا على قطع الطريق مقابل بلدية صيدا بالاطارات المشتعلة معتبرين ان قرار منع الدراجات النارية جائر بحق ذوي الدخل المحدود وممن يعتمدون في تنقلاتهم على هذه الوسيلة خصوصا في عملهم، مطالبين المعنيين اعادة النظر بالموضوع وعدم التشدد حيالهم.



وتزامنا نفدت مجموعة ثانية اعتصاما عند دوار القناية وعمدوا الى قطع الطريق بدراجاتهم احتجاجا على القرار الامر الذي تسبب برحمة سير في المكان.



وكان موضوع الدراجات النارية قد تفاعل في الاونة الاخيرة خصوصا بعدما زاد عدد هذه الدراجات في الشوارع والطرقات مع ما تسببه من حوادث سير وازعاج للمواطنين وخطر على السلامة العامة، ما ادى الى رفع الصوت عاليا من اجل التشدد في قمع المخالفات وتنظيم سير هذه الدراجات في المدينة بما يحفظ السلامة العامة.



وعلى الفور تحركت عناصر قوى الامن الداخلي بتعليمات من قائد المنطقة العميد ماجد الايوبي وعملت على قمع المخالفات وحجز عدد كبير من الدراجات المخالفة.