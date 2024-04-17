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العنوان الابرز سجال بين أمل والقوات

17
APRIL
2024
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مقدمة نشرة الـOTV المسائية:

رئيسة المفوضية الأوروبية ترى في الرد الإيرانيّ على إسرائيل تحولًا نحو المواجهة المفتوحة.
رئيس الوزراء الإسرائيليّ يبلغ وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أنّ إسرائيل تحتفظ بحقها في حماية نفسها، ردا على التحذير من عدم الانزلاق الى تصعيد اكبر.
رئيس الوزراء القطري يعلن تعثّر المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن حرب غزة مرة جديدة.
اما النيران، فتلتهم ما تبقى من القطاع، والاستهداف الاسرائيلي يزرع جنوبَ لبنان بالموت والدمار.
ولكن في الداخل اللبناني، الذي يبدو منقطعا عن الواقع، العنوان الابرز سجال بين أمل والقوات حول مصير الانتخابات البلدية والاختيارية، التي يدرك سمير جعجع قبل غيرِه انها متجهة نحو التمديد، لكنه يزايد. فبعدما غطى جلسة تشريعية بمئة وتسعة عشر بندا غير ضروري، بذريعة تمرير التمديد لقائد الجيش بسبب الوضع في الجنوب، ها هو جعجع نفسُه اليوم يريد ان يقنع الناس باجراء الاستحقاق البلدي والاختياري ولو تحتَ النار.
وعدا عن ذلك، استكمالٌ لجولة سفراء الخماسية، التي شملت اليوم الكتائب والمردة، في غياب السفير السعودي، الذي رُبِط بوعكة صحية عابرة.
غير ان اللافت من بنشعي اليوم كانت اشارة السفير المصري الى ان اللقاء بسليمان فرنجيه لم يكن بصفتِه مرشحا للرئاسة، انما بصفتِه السياسية، وهذا هو الشيء الاهم، وفق السفير المصري.
مع الاشارة الى ان وفد الخماسية يلتقي غدا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

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