حسن خليل يرد على بيان “القوات”: مشروع الفدرلة قائم في عقل رئيس “القوات” وخطابه ويطرحه

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رد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على بيان حزب “القوات اللبنانية”، وجاء فيه: “من الجيد أن نقل كلام عن الرئيس بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النوايا الحقيقة لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان واعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في عام 1998 ما زالت قائمة متناسيا أن الجنوب قد تم تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان”.

أضاف: “لعل الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه، وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين إن من خلال إطلالته الأخيرة أو من خلال حديث رئيس دائرته الإعلامية عن حل الدولتين في لبنان… والجواب عليه هو في عهدة كل الحرصاء على الدولة والوحدة والطائف”.