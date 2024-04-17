"هل تعلمنا من التاريخ؟"... معلوف يغرد عن التقسيم ويستشهد بالرئيس عون الذي سلك درب الجمع الوطني

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كتب النائب السابق سيزار معلوف عبر حسابه على منصة "اكس":

عندما كان الخطاب السياسي في السبعينات، يطرح التقسيم او الفدرلة في لبنان، كان سليمان فرنجية(الجد) في "الجبهة اللبنانية"، يتبنّى خطاب تلك المرحلة، لكن الرئيس سليمان فرنجية سلك في الخطاب الوطني الجامع. وفي عز خطاب التقسيم، خرج الرئيس بشير الجميل ليطرح معادلة ١٠٤٥٢كلم، اي وحدة لبنان، من دون انتقاص. وبعد رفض العماد ميشال عون لإتفاق الطائف، سلك الرئيس ميشال عون في درب الجمع الوطني على اساس الطائف، وفق معادلته الشهيرة: لبنان أكبر من أن يبلع، وأصغر من أن يقسّم. يُفترض ان يكون التاريخ معلّماً: عندما تحزّ المحزوزية، يتمسك المسيحيون قبل غيرهم، بالوطن الواحد. هل تعلمنا من التاريخ ؟