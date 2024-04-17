علي حسن خليل يكشف "نوايا جعجع الحقيقية": مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه!

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رداً على بيان حزب القوات اللبنانية صدر عن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل ما يلي:

من الجيد ان نُقل كلام عن الرئيس بري في إحدى الوسائل الإعلامية لكي تكتشف النوايا الحقيقة لرئيس حزب القوات في تأكيد محاولة فصل الجنوب عن لبنان وإعتبار أن مرحلة الاحتلال الإسرائيلي في العام ١٩٩٨ مازالت قائمة متناسباً أن الجنوب قد تم تحريره بدماء الآلاف من الشهداء في سبيل كل لبنان.

ولعل الأخطر هو تأكيده أن مشروع الفدرلة قائم في عقله وخطابه وهو يطرحه للتسويق بين اللبنانيين ان خلال اطلالته الأخيرة او من خلال حديث رئيس دائرته الاعلامية عن حل الدولتين في لبنان...والجواب عليه هو في عهدة كل الحريصين على الدولة والوحدة والطائف.