بعد الجولة الميدانيّة للوزير حجار في بنت جبيل وبعض قرى جبل عامل...تسليم شاحنة محمّلة بالمساعدات ل 33 بلدة

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بعد الجولة الميدانيّة التي قام بها وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار الأسبوع الماضي في بنت جبيل وبعض قرى جبل عامل للإطلاع على الحاجات، تسلّم اليوم كلّ من إتحاد بلديات بنت جبيل وجبل عامل شاحنة محمّلة بالمساعدات ل 33 بلدة، بدعمٍ لوجيستي من منظّمة SHEILD. تتضمّن هذه المساعدات معينات وأدوات طبيّة مخصّصة للاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن بالاضافة الى فرش وشراشف ومخدات قدّمتها "جمعيّة مساواة" بالإضافة إلى أدوات طبيّة أخرى ومعينات ومستلزمات مختلفة لمراكز الإيواء من الهبة الصينيّة التي حصلت عليها الوزارة. وكانت قد قدّمت "جمعية مساواة" الأسبوع الماضي حصصاً غذائيّة لدعم النازحين اللبنانيين في صيدا، وستُطلق بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية خدمة العيادة الطبيّة النقّالة للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السنّ في عددٍ من المناطق الجنوبيّة، تبدأ من منطقة الريحان إلى صور مروراً بصيدا.