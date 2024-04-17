حدث أمني كبير في عرب العرامشة وهذه تفاصيله!

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قالت وسائل إعلام إسرائيلية بعد ظهر اليوم الأربعاء، إنّ "أضرارا كبيرة حصلت في المكان تسبب بها صاروخ أطلق من لبنان على عرب العرامشة."

وفي التفاصيل أنّ صاروخين من العيار الثقيل ضربا هدفاً إسرائيلياً في محيط عرب عرامشة في أقصى الجليل الغربي، قبل قليل.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مبنى وسيارة في عرب العرامشة بصواريخ أطلقت من لبنان.

وأضافت الوسائل أنّ 6 إصابات وقعت جراء الصواريخ التي أطلقت من لبنان على عرب العرامشة إحداها إصابة خطرة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "الصواريخ التي سقطت في عرب العرامشة لم يسبقها انطلاق صفارات الإنذار، ويجري الآن الحديث عن إحدى الحوادث الأخطر منذ بدء الحرب."

وأضافت وسائل إعلام أنّ "حادثا قاس وحزب الله أطلق صاروخين ثقيلين وصواريخ أخرى لم يتم اعتراضها."