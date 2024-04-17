"الخطر اليوم هو إنزلاق المعركة".. سامي كليب: روسيا ستلعب دوراً يهدف الى توريط الولايات المتحدة بالحرب في الشرق الأوسط!

A + A -

قال الكاتب والصحافي سامي كليب في حديث لـ الجديد إنّ "الخطر اليوم في قضية الردود بين إيران و"إسرائيل" هو إنزلاق المعركة وهذا سيتحدّد بحسب طبيعة الردّ الإسرائيلي ومدى تأثيره."

وأضاف: "تجمع روسيا بـ "إسرائيل" علاقة وطيدة والأولى ليست في "محور الممانعة".

وأكمل: "أشك أن نذهب الى الأسوأ رغم جنون نتنياهو ومن معه لكن في حال حدوث ذلك روسيا ستلعب دوراً يهدف الى توريط الولايات المتحدة بالحرب في الشرق الأوسط."

وأردف يقول: "رسائل إيران من خلال ضربتها تشي بالإنتقال من سياسة الصبر الإستراتيجي الى سياسة الرد العسكري الإستراتيجي."

وأكمل: "نتنياهو عاجلاً أم آجلاً لن يبقى زعيم السياسة في "إسرائيل" وهو سيتحمّل تبعات ما حصل في الفترة السابقة."