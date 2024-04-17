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أمطار موحلة ليلًا!

17
APRIL
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لامطار خفيفة موحلة ليلا.

وجاء في النشرة الآتي :

-الحال العامة:  يقع لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير رياح خماسينية حارة، جافة ومغبرة ، مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود  ال 7 الدرجات والتي تنحسر تدريجيا بدءا من فجر يوم الخميس، مترافقة بانخفاض تدريجي في درجات الحرارة مع بعض التقلبات المحلية بخاصة شمال البلاد.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة  لشهر نيسان في بيروت بين 15 و 24، في طرابلس بين 13 و 23، وفي زحلة بين 9 و 22 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء:  مشمس مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تلامس ال 31 درجة على الساحل، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر مع ظهور طبقات من الغبار في الاجواء.

الخميس:  قليل الغيوم مع درجات حرارة مرتفعة صباحا، على أن تبدأ بالانخفاض تدريجيا اعتبارا من الظهر، تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها لحدود ال 75 كلم/س، وتكون مترافقة بطبقات من الغبار في الأجواء. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية وتكون الاجواء مهيأة لامطار خفيفة موحلة ليلا.
الجمعة:  غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل ضباب ضباب كثيف على المرتفعات حيث تسوء الرؤية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة، في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة حال من عدم الاستقرار.
السبت:  غائم جزئيا الى غائم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

-الحرارة على الساحل من 21 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 25 درجة، في الداخل من 15 إلى 29 درجة. 
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 45 كم/س.
-الانقشاع:  متوسط إجمالا ، يسوء احيانا بسبب الغبار
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 21 درجة. 
الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  6،05
-ساعة غروب الشمس: 19،11

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