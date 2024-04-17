عباد زوين: القوى السياسية بين الجرأة وصمت القبور!

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كتب أمين عام "التنظيم" عباد زوين على وسائل التواصل الإجتماعي: "حيث لا يجرؤ الآخرون".

وأوضح: "أمام الأخطار، ينفرز الناس بين مجابه ومختبىء.

نشكر الله على أبطال وطنيين في السياسة والحكومة، يتصدون بكبر.

صفقة القرن، التي يواجهها التيار الوطني الحر، منذ سنوات، ومعه أبطال في الحكومة مثل الوزير هكتور حجار، الذي كلما كبر الخطر عظم تصديه له. حماه الله".

وأكد زوين: "في المقابل، صمت القبور يلف كثرة من القوى السياسية الشديدة التشدق أيام الهدوء، وشديدة الوقاحة بتبني إنجازات أخصامها.

هل صمتهم، عند التحديات، جبانة أم عجز أم خيانة؟

ويحق للبنان أن يشير إلى الوزيرين باسيل وحجار ورفاقهما ويقول:

أولئك أبنائي فجئني بمثلهم........".

وختم:"يا رب احفظ حُماتنا".