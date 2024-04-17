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الحربي السوري والروسي استهدف بغارات عدة مواقع الدواعش في عمق البادية

17
APRIL
2024
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الوطن السورية: واصل الجيش العربي السوري أمس استهدافه لمواقع تنظيم جبهة النصرة و«الحزب الإسلامي التركستاني» الإرهابيين في سهل الغاب وريف إدلب وريف حلب الغربي بطيرانه المسيَّر، على حين استهدف الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، بعدة غارات مركزة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية.

 

وبيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن» أن طائرات الجيش المسيَّرة طالت آليات وتحركات ودشم ومقرات لجبهة النصرة وحلفائه من الميليشيات المسلحة في محاور سهل الغاب الشمالي الغربي وجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، موضحاً أن تلك الاستهدافات أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم ودشمهم.

 

ولفت المصدر إلى أن الجيش دك بمدفعيته الثقيلة أيضاً مواقع للإرهابيين في بينين بريف إدلب الجنوبي محققاً فيها إصابات مؤكدة.

 

وذكر المصدر أن مجموعات إرهابية مما تسمى غرفة عمليات «الفتح المبين»، اعتدت أمس بقذائف صاروخية على نقاط عسكرية بقطاع ريف إدلب الشرقي والجنوبي من منطقة خفض التصعيد، فرد عليها الجيش بالنيران المناسبة.

 

وأضاف المصدر: إن طيران الجيش المسيَّر استهدف لليوم الثالث على التوالي مواقع لما يسمى «هيئة تحرير الشام» الغطاء الحالي لـ«النصرة»، ومواقع للحزب الإسلامي التركستاني وأنصار التوحيد، في سهل الغاب وريف إدلب، وكبدها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

 

وفي السياق أفاد موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني بمقتل وجرح عدد من مسلحي «الإسلامي التركستاني» في ريف جسر الشغور، جراء استهداف نقاطهم بطائرات مسيرّة أطلقها الجيش.

 

وأوضح أنه في وقتٍ سابق، نفّذ طيران الجيش العربي السوري، غاراتٍ عدّة على مناطق انتشار لـ«التركستاني» في أحراش بلدة بسنقول، جنوبي إدلب.

 

وفي ريف حلب الغربي، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن «مسيّر» الجيش استهدف مواقع التنظيمات الإرهابية في دارة عزة.

 

وفي البادية الشرقية، بيَّنَ مصدر ميداني لـ«الوطن»، أن الطيران الحربي السوري والروسي المشترك، استهدف بعدة غارات مركزة أمس مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في عمق البادية.

 

وأوضح أن الغارات كانت بعد مسح جوي مكثف أجراه طيران الاستطلاع في قطاعات عديدة من البادية، ورصد خلاله مخابئ للدواعش ونقاط انتشارهم، لافتاً إلى أن الغارات حققت أهدافها بتلك المواقع المحصنة.

الوطن السورية
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