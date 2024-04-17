إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل حزيران؟

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الانباء الكويتية: في الشأن الرئاسي، عاود سفراء اللجنة الخماسية السعودي وليد بخاري، الفرنسي هيرفيه ماغرو، القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، المصري علاء موسى، والأميركية ليزا جونسون، تحركهم الرسمي العلني أمس من منزل السفير المصري في دوحة عرمون (قضاء عاليه).

ويجهد أركان الخماسية ومعهم موفدون دوليون (الفرنسي جان إيف لودريان والأميركي أموس هوكشتاين) ومرجعيات لبنانية في طليعتها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وغيرهم، يجهدون في خوض سباق مع الوقت وتحديدا «ضد الساعة» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل حزيران يونيو المقبل، موعد انشغال الإدارة الأميركية بالعد التنازلي للسباق الرئاسي «الإعادة» في نوفمبر المقبل بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب.