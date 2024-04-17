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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2024

17
APRIL
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الأخبار: أميركا ما بعد الردّ: مهمّة «عقلنة» إسرائيل

انزعاج فرنسي من سعي أميركا للتفرّد بإدارة ملفات لبنان: باسيل يسرّع التقارب مع بري

 

 

 


نداء الوطن: «القوات اللبنانية» تردّ وتُفنّد أيضاً ذرائع باسيل
بري يُصعّد ضدّ جعجع: لا انتخابات بلدية بلا الجنوب

 

 

 

 

الجمهورية: الإنتخابات البلدية مرشحة للتأجيل

 

 

 



اللواء: مسار جديد في التصعيد جنوباً.. والخماسية تُطلق خطة «الإنعاش الرئاسي»
بري يستبق جلسة التمديدالبلدي بهجوم على جعجع ومعاكسة لباسيل.. وخطة أمنية لبيروت

 

 

 


النهار: بري يختصر المجلس: لا انتخابات بلدية

 

 

 



البناء: واشنطن وتل أبيب: شراكة استراتيجية في الخسائر… وارتباك في خيارات الردّ / زمن الردع الإيراني يفرض إيقاعه وقلق أميركي إسرائيلي من تبعات المواجهة / المقاومة تستهدف القبة الحديديّة مرّتين وتشعل النيران فيها… وغارات انتقاميّة /

 

 

 


?l'orient le jour: Quelles sont les options israéliennes pour répondre à la riposte iranienne 

 


بعض عناوين الصحف العربية


الأنباء الكويتية: جهد بري لا يكسر «رمادية الحزب» وعدم ملاقاته من القيادات المسيحية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي
«الخماسية» تتحرك وتترك التسمية للبنانيين و «وزير ملك» يُحذِّر من إطالة الفراغ حتى 2026

 

 


الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تقرر «رداً واضحاً وحاسماً» لكسر معادلة الإيرانيين
تل أبيب تأمل أن ينهي هجومها المضاد «الضربات المتبادلة»... و3 سيناريوهات على الطاولة

 

 

 

الوطن السورية: تحذير دولي من اتساع الصراع وتل أبيب تواصل التهديد.. واشنطن: لا نريد الحرب … رئيسي: لا نسعى لأي تصعيد لكن ردنا سيكون هائلاً ومؤلماً

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