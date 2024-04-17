عناوين الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2024

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الأخبار: أميركا ما بعد الردّ: مهمّة «عقلنة» إسرائيل

انزعاج فرنسي من سعي أميركا للتفرّد بإدارة ملفات لبنان: باسيل يسرّع التقارب مع بري



نداء الوطن: «القوات اللبنانية» تردّ وتُفنّد أيضاً ذرائع باسيل

بري يُصعّد ضدّ جعجع: لا انتخابات بلدية بلا الجنوب

الجمهورية: الإنتخابات البلدية مرشحة للتأجيل





اللواء: مسار جديد في التصعيد جنوباً.. والخماسية تُطلق خطة «الإنعاش الرئاسي»

بري يستبق جلسة التمديدالبلدي بهجوم على جعجع ومعاكسة لباسيل.. وخطة أمنية لبيروت



النهار: بري يختصر المجلس: لا انتخابات بلدية





البناء: واشنطن وتل أبيب: شراكة استراتيجية في الخسائر… وارتباك في خيارات الردّ / زمن الردع الإيراني يفرض إيقاعه وقلق أميركي إسرائيلي من تبعات المواجهة / المقاومة تستهدف القبة الحديديّة مرّتين وتشعل النيران فيها… وغارات انتقاميّة /



?l'orient le jour: Quelles sont les options israéliennes pour répondre à la riposte iranienne



بعض عناوين الصحف العربية



الأنباء الكويتية: جهد بري لا يكسر «رمادية الحزب» وعدم ملاقاته من القيادات المسيحية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

«الخماسية» تتحرك وتترك التسمية للبنانيين و «وزير ملك» يُحذِّر من إطالة الفراغ حتى 2026



الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل تقرر «رداً واضحاً وحاسماً» لكسر معادلة الإيرانيين

تل أبيب تأمل أن ينهي هجومها المضاد «الضربات المتبادلة»... و3 سيناريوهات على الطاولة

الوطن السورية: تحذير دولي من اتساع الصراع وتل أبيب تواصل التهديد.. واشنطن: لا نريد الحرب … رئيسي: لا نسعى لأي تصعيد لكن ردنا سيكون هائلاً ومؤلماً