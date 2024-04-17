أسرار الصحف ليوم الأربعاء 17 نيسان 2024

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الأخبار: علم وخبر



مموّلو «جمعيات النازحين» يدقّقون في المنتقدين

بعد دعوة النائبة ستريدا جعجع الدول الأوروبية لـ«أخذ النازحين السوريين إلى أوروبا إذا كانت مهتمة لأمرهم»، طلبت إحدى أكبر الجمعيات الألمانية العاملة في لبنان من مدير شؤون الموظفين فيها تقريراً مفصّلاً حول عدد العاملين فيها من المحسوبين على القوات، وطبيعة عملهم، والبرامج التي يشاركون فيها أو في إدارتها، ما خلق بلبلة وخوفاً بين العاملين في جمعيات يموّلها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية من وقف التمويل ربطاً بموقف القوات المستجدّ.

القوات تتجنّب الصدام مع القوميين

بذل حزب القوات اللبنانية في البقاع الأوسط جهوداً مكثّفة لاحتواء تداعيات الاعتداء على مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا بعد الإعلان عن خطف المسؤول القواتي باسكال سليمان. وعُلم أن اتصالات مباشرة جرت مع القوميين، إضافة إلى اتصالات أجراها أصدقاء للقوات مع حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل. وطلبت قيادة القوات من مكاتبها في قرى قضاء زحلة إطفاء الأضواء ليلاً والاكتفاء بالحد الأدنى من الحضور نهاراً لتفادي أي صدام.

تواصل أوروبي مع السفارة السورية



مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل عشية الرد الإيراني، وبرغم عطلة الأعياد، تواصل مسؤولون في سفارات أوروبية مع السفارة السورية في بيروت سائلين عن إمكانية حصول موظفيهم ورعاياهم على سمات دخول إلى سوريا تحسباً لإقفال مطار بيروت في حال شارك حزب الله في الهجوم الإيراني.

استياء في عائلة باسكال سليمان



تبيّن أن شقيق مسؤول القوات اللبنانية المغدور باسكال سليمان، يعمل في وزارة الأشغال، وهو مقرّب جداً من تيار المردة وخصوصاً الوزير السابق يوسف فنيانوس، وقد بادر إلى التواصل مباشرة بعد الحادثة مع مسؤولين في المردة ومع وزير الأشغال علي حمية، كما أجرى اتصالاً برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طلباً للمساعدة. وتردّد أن استياء يسود أسرة سليمان من التداعيات التي رافقت الحادثة وطريقة تعاطي القوات معها. علماً أن أرملة الراحل لعبت دوراً بارزاً في الحدّ من «الاستثمار السياسي» في الجريمة، كما حصل بعد حادثة الكحالة مع عائلة فادي بجاني التي رفضت أي خطابات سياسية في الكنيسة أو خارجها.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تؤكد شخصيّات وازنة من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48 الذين يملكون صفات اعتبارية ويحملون الجنسية الإسرائيلية بما يمكنهم من الوصول إلى مصادر المعلومات من مؤسسات الكيان أكثر من أي فلسطيني أو عربي آخر أن الخسائر التي بدأت تتكشّف عنها عملية 14 نيسان التي شنتها إيران ضد «إسرائيل» مؤلمة ويصعب التستر عليها سواء بسقوط العشرات من القتلى في صفوف الضباط والعناصر العسكريين والأمنيين في القاعدة الجوية قرب مفاعل ديمونا في النقب ومركز غرفة العمليات الأمنية شمال الجولان، وأن الحديث عن خسائر طفيفة كذبة غير قابلة للصمود، ومثلها الحديث عن إسقاط 99% من الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.

خفايا

قال مصدر إعلامي في واشنطن إن حملة استدعاءات نظمتها وكالة المخابرات المركزية الأميركية تحت عناوين مختلفة من دعوات وجهتها الخارجية أو لجان في الكونغرس أو مراكز أبحاث تعتبر الأكبر منذ حرب العراق قبل عقدين وشملت سياسيين وإعلاميين وجمعيات مجتمع مدنيّ من كل البلاد العربية والإسلامية، والعنوان هو تنظيم أوسع حملة عدائيّة ضد إيران وتقديمها كعنصر لزعزعة الاستقرار في المنطقة ما يعني أن المواجهة الأميركية الإيرانية إلى اتساع على خلفيّة واضحة هي معادلة أميركيّة تقليديّة “قوة إسرائيل ضمان استقرار الشرق الأوسط”.



اللواء: أسرار

لغز

عادت العلاقة بين رئيسي حزبين مسيحيين الى نقطة الصفر، مما أثر سلباً على ما كان يتردد على «وثيقة بكركي»..



غمز

حسب مصدر نقابي، فإن الانتخابات الأخيرة، أظهرت عودة التفاهم بين حزب وتيار، ضمن العودة إلى وحدة المسار الداخلي..



همس

عادت حركة الاتصالات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية تنشط عبر قناة عربية محايدة.



نداء الوطن: خفايا

اعتمدت جهة إنمائية رسمية سعر صرف ٨٩،٥٠٠ للدولار لدفع مستحقات احد المتعهدين فيما أبقت على سعر صرف ١٥،٠٠٠ للدولار بالنسبة لباقي المتعهدين.

يعقد اليوم اجتماع لكتلة وسطية لمناقشة مدى تأثير غياب تكتل مسيحي وازن عن الحوار ومدى قدرة هذه الكتلة في الاستمرار بمبادرتها بسبب رفض طرف مسيحي وازن كان على تنسيق كبير معها.

إستغربت جهات سياسية عدم اتخاذ مجلس الأمن المركزي قرارات تتضمن خطة انتشار وتسيير دوريات للقوى الأمنية لمواجهة ظاهرة التشليح وسرقة السيارات لا سيما على الطرقات السريعة وفي الأنفاق.