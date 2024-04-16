المقاومة الاسلامية": استهداف اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ووحدة المراقبة الجوية في ميرون ردا على الاعتداء على عين بعال والشهابية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشفريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف مجاهدونا عند الساعة 07:25 من مساء اليوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا".
كذلك اعلنت انه "عند الساعة 07:30 من مساء اليوم الثلاثاء 16-04-2024، استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".