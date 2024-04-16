المقاومة الاسلامية": استهداف اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة ووحدة المراقبة الجوية في ميرون ردا على الاعتداء على عين بعال والشهابية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان، انه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشفريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصًا الاعتداء على بلدتي عين بعال والشهابية وإصابة المدنيين، قصف ‏مجاهدونا عند الساعة 07:25 ‎من مساء اليوم الثلاثاء 16-04-2024 مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في كريات شمونة بصواريخ الكاتيوشا".



كذلك اعلنت انه "عند الساعة 07:30 ‎من مساء اليوم الثلاثاء 16-04-2024، استهدفت مقر وحدة المراقبة الجوية في ميرون بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".