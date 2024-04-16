"ربحنا مسيحياً ووطنياً واظهرنا قدرة على التفاهم والتحالف"...باسيل يحسم بالارقام نسب الاقترع في انتخابات نقابة المهندسين!

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كشف رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل عن ارقام انتخابات نقابة المهندسين في كالمته الاخيرة حيث قال:

زعبروا بالارقام متل العادة وطيّفوها وعملوا اننا خسرنا اصوات المسيحيين والحقيقة ان الأصوات المسيحية مقسّمة كالتالي: *تيار ومؤيدون: 40,5% *قوات وحلفاء: 46,4% ← قوات (29,7%) + كتائب (55%) + احرار (1,9%) + مستقلو جعارة (9,3%) *مستقلون: 13,1% ← 3 مرشحين (10,3%) + ورقة بيضاء نقيب (2,8%) بالنتيجة ربحنا مسيحياً ووطنياً واظهرنا قدرة التيار على التفاهم والتحالف والنصر عندما يريد وقدرته على المواجهة عندما يريد