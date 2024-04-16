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نظمت لجنة الشباب في هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" وقفة احتجاجية أمام مدرستي عمشيت المختلطة المتوسطة الرسمية وجبيل الرسمية الثانية اللتين تدرسان الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر، مما دفع بإدارة هاتين المدرستين إلى وقف التدريس وإعادة الطلاب السوريين إلى ذويهم.

وأكد منسق قضاء جبيل سبع حبيب أن "هذا التحرك تصاعدي"، وقال: "لم يعد مقبولا الوضع الذي وصلنا إليه من جراء النازحين السوريين على أرضنا".

أضاف: "ما نقوم به ليس موجها ضد حقوق الإنسان ولكن ضد الجمعيات الغربية التي تدعم السوريين وتحاول ابقائهم على أرضنا".

وأشار إلى أن "اللبناني يستنزف كل يوم"، لافتا إلى أن "الجرائم التي يرتكبها السوريون تزداد يوما بعد آخر"، وقال: "إن تاريخنا وبلدنا وحياتنا ومستقبل أولادنا على المحك. لقد قاوم أهلنا من أجل البقاء في هذه الأرض، فلن نسمح بانتزاع وطننا منا، لن ندعهم يرتاحون".

أضاف: "إذا كانت الدولة لا تريد إيجاد حل لموضوع النازحين السوريين، فنحن سنجد الحل".

واشار الى انه على "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اتخاذ قرار بإقفال المدارس التي تدرس السوريين. اليوم، الأطفال. وغدا، الكبار، وهذا أمر لن نسمح به بعد اليوم".