living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وقفة احتجاجية للجنة الشباب في هيئة جبيل في "التيار الوطني" أمام مدرستين تدرسان طلابا سوريين(بالصور)

16
APRIL
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت لجنة الشباب في هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" وقفة احتجاجية أمام مدرستي عمشيت المختلطة المتوسطة الرسمية وجبيل الرسمية الثانية اللتين تدرسان الطلاب السوريين في فترة بعد الظهر، مما دفع بإدارة هاتين المدرستين إلى وقف التدريس وإعادة الطلاب السوريين إلى ذويهم.

وأكد منسق قضاء جبيل سبع حبيب أن "هذا التحرك تصاعدي"، وقال: "لم يعد مقبولا الوضع الذي وصلنا إليه من جراء النازحين السوريين على أرضنا".

أضاف: "ما نقوم به ليس موجها ضد حقوق الإنسان ولكن ضد الجمعيات الغربية التي تدعم السوريين وتحاول ابقائهم على أرضنا".

وأشار إلى أن "اللبناني يستنزف كل يوم"، لافتا إلى أن "الجرائم التي يرتكبها السوريون تزداد يوما بعد آخر"، وقال: "إن تاريخنا وبلدنا وحياتنا ومستقبل أولادنا على المحك. لقد قاوم أهلنا من أجل البقاء في هذه الأرض، فلن نسمح بانتزاع وطننا منا، لن ندعهم يرتاحون".

أضاف: "إذا كانت الدولة لا تريد إيجاد حل لموضوع النازحين السوريين، فنحن سنجد الحل".

واشار الى انه على "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اتخاذ قرار بإقفال المدارس التي تدرس السوريين. اليوم، الأطفال. وغدا، الكبار، وهذا أمر لن نسمح به بعد اليوم".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   