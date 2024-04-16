تعليق الرحلات الجوية تابع... اليكم جديد الخطوط الجوية السويسرية

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أعلنت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها إلى “إسرائيل” الثلاثاء، مؤكدة أنها قادرة “على ضمان سلامة عمليات الطيران”، لكنها أكدت أنها ستُبقي على تعليق طيرانها إلى لبنان.

وقالت الشركة لوكالة “فرانس برس”: “بعد تحليل معمّق للوضع، خلصت الخطوط الجوية السويسرية إلى أنها تستطيع ضمان سلامة عمليات الطيران”، مشيرة إلى أنها “ستستأنف اليوم الثلاثاء رحلاتها التجارية المتوجهة إلى تل أبيب”.

وتابعت الشركة التابعة لمجموعة “لوفتهانزا” الألمانية “نراقب من كثب تطور الوضع وسنجري على الفور التعديلات اللازمة على برنامج رحلاتنا إذا حدث تغيير في الوضع”.