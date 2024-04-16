"الخماسية" تستأنف حراكها وتلتقي "التوافق الوطني".. ماذا في التفاصيل؟

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استأنفت "الخماسية"حراكها بالملف الرئاسي اليوم الثلاثاء، من دارة السفير المصري والتقت تكتل "التوافق الوطني".

وقال التكتل عد لقائه "الخماسية" إنّ "الدول حريصة على إيجاد حلّ وقالت أنّ الحل الوحيد هو الحوار عبر المؤسسة الدستورية."

وأضاف "التوافق الوطني" أنّ "هناك دفع من الخماسية بإتجاه الحلّ ولبنان في مرحلة أخطر من أي وقت مضى ولا طرح جديد لديها وإنما فقط إستمزاج للآراء."



وأكمل النائب فيصل كرامي: "معروف الإسم الذي نؤيده ونحن مستعدون للدفاع عنه حتى النهاية."

وقال إنّه "واضح أنه لا خلاص ولا حلّ الا بالحوار وواضح أيضاً بأن ثقة الخماسية بالرئيس بري كبيرة جداً."