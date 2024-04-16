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توضيح لـ حجّار وعائلة الطفل كريس الكيك

16
APRIL
2024
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بيان مشترك صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار وعائلة الطفل كريس الكيك:
بعد إنتشار خبر يفيد بأن "دولة قطر تتكفّل بعلاج الطفل كريس الكيك" الذي يعاني من مرض ضمور العضلات دوشين، يهمّ كلّ من الوزير حجّار وعائلة الطفل كريس الكيك إيضاح التالي:
- بمساعٍ من الوزير هكتور حجّار وبالتعاون مع سعادة السفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل الثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية والسفيرة اللبنانية في قطر السيدة فرح برّي، توجّه الطفل كريس الكيك إلى قطر برفقة عائلته للخضوع لفحوصات طبيّة دقيقة في "مستشفى سيدره"، وعاد بعدها إلى بيروت، ونحن بإنتظار جواب رسميّ من الجهات المختصّة بهذا الملفّ.
- إن العلاج الخاص بمرض كريس، Elevidys، غير متوفّر حالياً في الدوحة وتستغرق عمليّة جلبه إلى الدوحة بعض الوقت
- تتوجّه كلّ من عائلة الطفل كريس الكيك والوزير هكتور حجّار بالشكر والإمتنان الكبيرين لدولة قطر على سعيها في معالجة هذا الملفّ الإنساني والإهتمام الذي حظيت به عائلة الكيك خلال فترة تواجدها في مستشفى سيدره لإجراء الفحوصات الطبيّة اللازمة

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