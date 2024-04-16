هيئة المتن في التيار ترد على كلام زهرا: المدعو بو سرحال من مناصري "القوات"

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صدر عن هيئة قضاء المتن في التيار الوطني الحر البيان التالي:

تعقيبا على ما ورد على لسان النائب السابق للقوات اللبنانية انطوان زهرا في برنامج عشرين_30 على محطة ال LBCI عن أن المدعو ايلي ابو سرحال الذي كان يهدد النازحين السوريين في منطقة برج حمود ينتمي للتيار الوطني الحر، تؤكد الهيئة ان الشاب ابو سرحال هو من مناصري القوات اللبنانية وهو ما يشهد له ابناء المنطقة وصوره المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي.

ان التيار الوطني الحر الذي تشهد له مواقفه من موضوع النزوح السوري منذ العام ٢٠١١ يطالب بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين تحت سقف القانون، اما منطق التحريض الذي استعمل في الشارع الاسبوع الماضي لا يساهم بحل مسألة النزوح بل يجر البلاد الى الفوضى والخراب.