الحرارة تُلامس عتبة الـ30 درجة.. كتل هوائية حارة نحو لبنان!

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تبدأ كتل هوائية حارة بالتأثير على لبنان اليوم مع عودة الطقس الجاف والمستقر بالاضافة الى ارتفاع تدريجي وكبير بدرجات الحرارة، لتلامس الـ30 درجة يوم غد الاربعاء وبعد غد، قبل ان تنحسر هذه الكتل يوم الجمعة ويعود الطقس الى طبيعته، مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٧ و ٢٧ ساحلا وبين ٩ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر

- الجوّ : قليل السحب

- الرياح : شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهاراً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٣٠ و ٧٠ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

-الاربعاء: طقس مستقر حار ومشمس والحرارة ترتفع بشكل كبير وتتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١١ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية معتدلة احياناً وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

-الخميس: طقس مستقر حار ومشمس والحرارة ترتفع تتراوح على الشكل التالي : ٢٠ و ٣٢ ساحلا وبين ١١ و ٣١ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية قوية احياناً مغبرة قليلاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س