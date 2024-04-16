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خاص - تفاصيل جديدة عن هوية جثة المية ومية!

16
APRIL
2024
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أفادت معلومات خاصة لموقع tayyar.org عن أن جثة المية ومية التي وجدت مقطعة بجريمة مروعة تعود الى امرأة أميركية الجنسية.
 
وذكرت المعلومات أن التواصل كان قد انقطع مع أولادها منذ شهر شباط الماضي ليتبين اليوم أنها زوجة المدعو ج.ج وكانت قد اختفت منذ فترة وكان زوجها قد ادعى أنها سافرت خارج البلاد. 
 
وبناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، تم توقيف الزوج الذي اعترف عند التحقيق معه بأنه قام بقتلها بالرصاص اولا ومن ثم قام بتقطيع جثتها الى ثلاث قطع وعمد الى دفن القطع في انحاء مختلفة من حديقة المنزل .
 
وتم تكليف الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي للكشف على الجثة المقطعة كما وتم نقلها الى مستشفى صيدا الحكومي. 
 
يذكر أنه عثر مساء أمس على جثة مقطعة أشلاء ومدفونة في قطعة أرض في بلدة المية ومية شرق صيدا.  وفي التفاصيل أنّه عند قيام المدعو ج.ج  بفلاحة أرضه  فوجئ احد العاملين  بثياب وأشلاء بشرية فقام على إثرها بإبلاغ القوى الأمنية حيث تم توقيفه كمشتبه به. 
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