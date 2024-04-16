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النقيب فادي حنا أسف عبر «نداء الوطن» لتحوّل الصراع الانتخابي إلى آخر سياسي، حيت كان يجب الالتزام بالهوية المهنية حصراً. «لا أخجل من القول أنني أنتمي خارج النقابة إلى «التيار الوطني الحر» لكنني مهندس داخلها. وهذا لا يعني أنني مستقلّ في تفكيري إنما في تصرفي مع المهندسين. لقد تواصلت مع الجميع أمس لطيّ الصفحة ولننطلق جميعاً بالنقابة، لأن العمل لا يكتمل إلّا باتحاد كافة الأطراف». وعن سؤال حول فوزه بأصوات «الثنائي»، أجاب حنا أنه، كنقيب، لا يهوى حديث الطوائف. وإذا كان عدد الناخبين الشيعة يبلغ 2,643، فهذا لا يعني أن الأصوات تلك «جُيّرت» برمّتها له، لا بل أن 20% منها على الأقل ذهب لغيره من المرشحين.

وعن التأييد المسيحي، بحسب ماكينة «التيار»، قال: «لست هنا لأتكلم بمنطق المسيحي والمسلم، لكنني أؤكد أنني حصلت على أكثر من 40% من أصوات الناخبين المسيحيين، وإلّا لما نجحت. هذا لا يعني أن باقي الأصوات المسيحية حصدها مرشح «القوات»، إنما هي توزّعت بين المجتمع المدني و»الأحرار» و»الكتائب» و»القوات». على أي حال، أصبح الأمر ورائي وأنا اليوم نقيب كافة المهندسين بشتى طوائفهم».

أما بالنسبة للـ»انشقاق» داخل «حركة أمل» وعدم مشاركة عدد كبير من مهندسيها في الانتخابات، فتساءل: «ألم تسمعوا عن الضربة الإيرانية لإسرائيل عشية الانتخابات؟ من المؤكّد أن مناصري «الثنائي» القاطنين في الجنوب تأثروا بالحدث، لكن ثقتنا بالشارع المسيحي لم تغيّر في النتائج المتوقعة». وفي ما خص تخوُّف البعض من استغلال النقيب منصبه لتمرير مشاريع هندسية مستقبلية، ليس أقلّها ما يرتبط بالسدود ومرفأ بيروت، أكّد حنا التعاطي مع مختلف الملفات بحيادية وموضوعية واستقلالية. وأخيراً استفسرنا من حنا عن الاحتفال بالفوز مع رئيس «التيار»، جبران باسيل، رغم ادّعائه الاستقلالية داخل النقابة، فأجاب: «عليكم أن تميّزوا بين فادي داخل النقابة وفادي خارجها، حيث أنتمي وبكل فخر إلى تيار سياسي أعتزّ به. احتفلت مع الجميع داخل النقابة وأكملت باحتفال خاص خارجها».