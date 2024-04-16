هل يُحاول نتنياهو إشعال فتيل حرب واسعة في المنطقة؟

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لبنان بكلّ مستوياته، يراقب المشهد الإقليميّ بحذر شديد وقلق بالغ من أن يتشظّى بشراراتها ويُجرّ إلى آتون حرب لا يريدها، بل لا يحتملها.

حول هذا الامر، لا يلغي مرجع سياسي من حسبانه احتمال أن تلجأ إسرائيل إلى التصعيد، وقال لـ«الجمهورية»: «عنصرا القلق والاطمئنان متساويان بالنسبة لي، فبالنسبة الى تقييم الضربة الإيرانية، فلا شك أنّها فرضت قواعد اشتباك جديدة بين إيران وإسرائيل، التي على لسان مستوياتها السياسية والعسكرية فوجئت بحجمها. ما يعني انّ على اسرائيل أن تعدّ للعشرة وتأخذ العبرة قبل أي عمل عدائي ضدّ طهران. ويبدو أنّ واشنطن كانت اول من قرأ نتائج الضربة الإيرانية، ولذلك سارعت الى احتواء نتائجها وثني اسرائيل عن أي محاولة لمفاقمة التصعيد».

ولكن في مقابل ذلك، يضيف المرجع عينه: «لا يُؤمّن لإسرائيل وكل شيء متوقع منها، فهي تسعى الى الحرب الواسعة، واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، كان الشرارة التي جرّت ايران الى الردّ عليها بالهجوم الصاروخي والمسيّر على اسرائيل، وغبي من يعتقد أنّ إسرائيل لم تضع في احتمالاتها أنّ إيران لا يمكن أن تمرّر استهداف القنصلية. وبناءً على ذلك، يجب ألّا نُخرج من حسباننا إقدام إسرائيل على عمل جنوني».

ومضى المرجع يقول: «انّ الأجندة الحربية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو كشفت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، أنّ غايته جرّ العالم إلى تغطيته في حرب واسعة لضرب محور المقاومة الذي تقوده ايران، مستفيداً من الاحتضان الدولي لإسرائيل بعد عملية «حماس» في 7 تشرين. وكما هو معلوم فإنّ غايته هذه أحبطتها الولايات المتحدة الأميركية بفرضها على إسرائيل إبقاء دائرة الصراع محصورة في نطاق غزة. وواشنطن كما باريس مارستا ضغوطاً كبيرة على اسرائيل لمنعها من توسيع الحرب في اتجاه لبنان. إلّا انّ ما يُخشى منه اليوم هو أن يعيد نتنياهو الكرّة ويستغل الدعم والاحتضان المباشر الذي تلقّته اسرائيل من حلفائها بعد الضربة الإيرانية، ويحاول إشعال فتيل حرب واسعة في المنطقة، تمتد من ايران الى لبنان».