living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخزون السلع الأساسية: 12 يوماً (بنزين ومازوت)!

16
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال اللقاء التشاوري الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم أمس في السراي الحكومي بحضور بعض الوزراء للبحث في تطورات الحرب الإسرائيلية على لبنان وما يجري في المنطقة عموماً، تطرّق النقاش إلى احتمال تمدّد الحرب على كامل الأراضي اللبنانية أو حدوث سيناريو مشابه لما حصل مساء السبت الماضي حيث اضطرت بعض المطارات إلى الإقفال وإلغاء الرحلات. وفي هذا السياق، أبدى الحاضرون اهتماماً بمعرفة وضع لبنان في حال أُجبر لبنان على تعليق عمل المطار والمرفأ، فكانت مداخلة من المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر عرض فيها حجم البضائع المتوفرة في السوق اليوم من فيول ومواد غذائية وتموينية. وبحسب الأرقام التي قدّمها أمام الوزراء، فإن المحال التجارية تحتوي على مواد تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وذلك يعود لارتفاع حجم الاستيراد من قبل التجار خلال شهر رمضان. أما الطحين فهو مؤمّن لغاية أسبوعين مقبلين مع العلم أن ثمة باخرة قمح تنطلق اليوم من أوكرانيا وتصل إلى بيروت بعد نحو 12 يوماً على متنها 45 ألف طن ما يعني سدّ حاجة الاستهلاك لمدّة تقارب الشهر ونصف الشهر. ويختلف وضع البنزين والمازوت كونهما مادتين غير قابلتين للتخزين لمدة طويلة لدى المستوردين، إذ تكفي كمية البنزين الموجودة حالياً والمقدّرة بـ198 مليون ليتر لمدة أسبوعين قادمين مع احتساب مصروف يومي بمعدّل 6 ملايين ليتر. من جهة أخرى، يمتلك لبنان مخزوناً من المازوت يكفي لمدة 12 يوماً وقد قامت بواخر جديدة بإفراغ حمولتها يوم أمس، بينما كمية الغاز المنزلي الموجودة في السوق تسدّ حاجته لمدة 5 أسابيع.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   